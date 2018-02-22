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Водителя автобуса приговорили к 20 годам в Аргентине за ДТП с гибелью людей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gabriel Sotelo
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В Аргентине суд приговорил к 20 годам тюрьмы водителя автобуса, признанного виновным в ДТП, жертвами которого стали 19 человек. Об этом говорится в решении судебной инстанции провинции Мендоса.

Основной причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения в плохую погоду.

Следствие установило, что в момент ДТП автобус двигался со скоростью 100 км/ч, при этом разрешенная скорость на том горном участке была 40 км/ч, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пассажиры автобуса просили его снизить скорость, но он отказался, боясь наказание за опоздание. ДТП произошло год назад.

14 февраля суд в Коми признал водителя грузовика виновным в ДТП с автобусом, в результате которого два человека погибли и около 40 пострадали. По данным прокуратуры, вину в содеянном водитель признал, а в последнем слове принес пострадавшим в аварии свои извинения.

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