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Виновник смертельного ДТП в Коми получил 4,5 года колонии

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Суд в Коми признал водителя грузовика виновным в ДТП с автобусом, в результате которого два человека погибли и около 40 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, вину в содеянном водитель признал, а в последнем слове принес пострадавшим в аварии свои извинения.

«Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения из исправительного учреждения он на протяжении трех лет будет лишен права управлять транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщал портал iz.ru, столкновение рейсового автобуса с грузовиком произошло 17 апреля 2017 года на автодороге Кослан–Усогорск в Удорском районе Коми. В результате аварии водитель автобуса погиб на месте, пострадавшая четырехлетняя девочка скончалась в больнице.

По версии следствия, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где случилась авария.

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