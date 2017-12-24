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СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Коми

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Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Коми/11.mchs.gov.ru
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Следственные органы в Коми проводят доследственную проверку по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса в Коми, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Следовавший по маршруту Великий Устюг – Чебоксары – Казань – Пермь автобус перевернулся в кювет в ночь на 24 декабря в Сысольском районе республики Коми. В салоне автобуса находились 50 человек: водитель и 49 пассажиров — жители Татарстана и Пермского края.

«По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12 человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести шесть человек, в том числе один ребенок. По факту ДТП организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

У пострадавших диагностированы травмы головы, переломы, ушибы позвоночника, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

По словам руководителя пресс-службы Управления ГИБДД МВД по Коми Александра Некрасова, водитель автобуса в течение года привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения пять раз.

«За год водитель пять раз привлекался за нарушения на дорогах — непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества пешеходу, несоблюдение дорожных знаков и другие», — приводит слова Некрасова ТАСС.

В ближайшее время следователям предстоит выяснить, были ли пассажиры пристегнуты ремнями безопасности. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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