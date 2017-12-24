Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Коми

По меньшей мере девять человек, включая ребенка, пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Республике Коми.

«По предварительным данным, всего в автобусе находились 50 человек — водитель и 49 пассажиров, девять человек доставлены для осмотра в Сысольскую ЦРБ в селе Визинга, в том числе ребенок 2012 года рождения. Погибших нет», — сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по региону.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе транспортного надзора республики сообщает о 12 пострадавших, в числе которых четверо детей.

Как ранее сообщал портал iz.ru, автобус с пассажирами перевернулся в Сысольском районе Республики Коми в ночь на воскресенье. Инцидент произошел недалеко от села Куратово.