Прямой эфир

Водитель пострадал при аварии с туристическим автобусом в ФРГ

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Германии опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о наличии большого количества пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом на севере ФРГ.

По данным правоохранителей, водитель получил легкие ранения, а ни один из 22 пассажиров транспортного средства не получил травм. 

Автобус съехал в кювет, упал со склона и врезался в несколько деревьев. Причины случившегося выясняются, передает Bild

Как сообщал портал iz.ru, авария произошла к югу от города Росток по трассе А19. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД возбудило дело по факту гибели трех человек при ДТП в Ставрополье
Два человека погибли при столкновении внедорожника с поездом под Саратовом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017