Водитель пострадал при аварии с туристическим автобусом в ФРГ

Полиция Германии опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о наличии большого количества пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом на севере ФРГ.

По данным правоохранителей, водитель получил легкие ранения, а ни один из 22 пассажиров транспортного средства не получил травм.

Автобус съехал в кювет, упал со склона и врезался в несколько деревьев. Причины случившегося выясняются, передает Bild.

Как сообщал портал iz.ru, авария произошла к югу от города Росток по трассе А19.