МВД возбудило дело по факту гибели трех человек при ДТП в Ставрополье

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Отмечается, что при аварии пострадали 14 человек, девять из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Дело открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, максимальным наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до семи лет.

Портал iz.ru сообщал, что микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе в Кочубеевском районе Ставрополья в субботу, 23 декабря, после столкновения с выехавшим на встречную полосу грузовым автомобилем.