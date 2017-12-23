Рейсовый автобус с детьми попал в ДТП на западе Москвы. В результате пострадали восемь человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в районе дома № 20 по улице Нижние Мневники. Предварительно установлено,что водитель автобуса не справился с управлением. С травмами различной степени тяжести трое детей и двое взрослых были доставлены в медучреждения, уточняет «РИА Новости».

В пресс-службе Госавтоинспекции добавили, что похожая авария с участием рейсового автобуса произошла в субботу на пересечении улиц 2-я Владимирская и шоссе Энтузиастов. В результате происшествия пострадали четыре человека.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.