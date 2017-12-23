Два человека погибли в ДТП с участием маршрутки на Ставрополье

Два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес» и грузового автомобиля «Газель» в Кочубеевском районе Ставрополья.

По данным экстренных служб, на момент аварии в пассажирском транспорте находились 15 человек, пятеро из них получили травмы.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

«По предварительной версии, водитель «Газели» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом «Мерседес», двигающимся по маршруту Ессентуки–Ставрополь», — сообщается на сайте краевого УГИБДД.