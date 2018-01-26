Три человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Крыму

Три человека погибли и пятеро получили травмы в результате ДТП в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла в 5:30 в пятницу, 26 января, на трассе Симферополь–Джанкой в районе села Широкого Симферопольского района. Предположительно водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter не справился с управлением, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Kia Cerato, сообщает ИА «Крыминформ». По данным «РИА Новости Крым», виновником аварии является водитель легковушки, который двигался со скоростью 100 км/ч, а также использовал шины, не соответствующие зимнему сезону, что также могло стать причиной ДТП. На заднем стекле тем не менее присутствовала наклейка «Ш».

В результате ДТП погибли трое пассажиров легковушки, один пострадал. Также травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса.

По данным регионального МЧС, удар был такой силы, что легковой автомобиль разорвало пополам, сообщает «ТВ Центр». Вызволять пострадавших из металла пришлось при помощь гидравлического инструмента.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой помощи № 6 в Симферополе.