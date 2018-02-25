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СМИ узнали о роли Патрушева в пресечении поставки в Европу 400 кг кокаина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Чемоданы с мукой, которой сотрудники спецслужб Аргентины и России заменили обнаруженный в посольстве России кокаин, могли быть доставлены в Москву в рамках спецоперации самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Захарова удивлена освещением расследования поставок кокаина из Аргентины

Об этом пишет британское издание Telegraph.

В ходе спецоперации удалось предотвратить отправку в Москву 389 кг кокаина, обнаруженного в здании школы при посольстве России в Аргентине в декабре 2016 года. По данным следствия, 12 чемоданов принадлежали бывшему сотруднику посольства по фамилии Абьянов. После обнаружения в чемоданах наркотика силовики заменили его на муку, снабдив багаж датчиками GPS.

После этого чемоданы лежали в том же месте, где и были обнаружены, около года.

Издание утверждает, что, когда в декабре 2017 года Патрушев прилетел в Аргентину для встречи с президентом страны Маурисио Макри, у него была вторая «миссия» в рамках операции спецслужб. Уволенный сотрудник посольства Абьянов, кому и принадлежали 12 чемоданов, запросил их доставку дипломатическим багажом. 9 декабря чемоданы с мукой отправили на самолете секретаря Совбеза Николая Патрушева.

По прибытии груза в Москву Абьянов и его два помощника были задержаны и арестованы.

В декабре 2017 года во время визита в Аргентину Николай Патрушев подписал меморандум о сотрудничестве с аргентинским президентом, сообщает РЕН ТВ.

Ситуацию с обнаружением кокаина в здании российской дипмиссии в Аргентине прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава», — сказала дипломат.

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