Таможня Гонконга поймала более 580 контрабандистов за 19 дней
Сотрудники таможни Гонконга задержали на городских КПП более 580 человек за незаконную перевозку запрещенных товаров на общую сумму 53 млн гонконгских долларов ($6,8 млн), пишет газета South China Morning Post.
Спецоперация по отлову контрабандистов длилась с 1 по 19 февраля. Задержания проходили в аэропортах, на вокзалах, в морских портах.
Большую часть запрещенных товаров составили дорогие сумочки и кошельки на сумму 4,2 млн.
Немалую долю среди контрабанды составили и незаконные предметы из дикой природы: редкая древесина, плавники акул, орхидеи и предметы из слоновой кости.
По подозрению в перевозке наркотиков таможенники задержали 10 человек. У них были обнаружены запрещенные вещества общим весом 105 кг на сумму $587 тыс., преимущественно амфетамин и другие синтетические наркотики.
Также были изъяты более 100 кг незаконного мяса, 1300 яиц, 840 тыс. запрещенных к провозу сигарет и 81 литр нелегального ликера.
Ранее портал iz.ru сообщал, что российские таможенники перехватили 6 млн пачек контрабандных сигарет на сумму более 500 млн рублей.