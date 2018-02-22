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Таможня Гонконга поймала более 580 контрабандистов за 19 дней

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Фото: Hong Kong Customs and Excise Department
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Сотрудники таможни Гонконга задержали на городских КПП более 580 человек за незаконную перевозку запрещенных товаров на общую сумму 53 млн гонконгских долларов ($6,8 млн), пишет газета South China Morning Post.

Спецоперация по отлову контрабандистов длилась с 1 по 19 февраля. Задержания проходили в аэропортах, на вокзалах, в морских портах.

Большую часть запрещенных товаров составили дорогие сумочки и кошельки на сумму 4,2 млн. 

Немалую долю среди контрабанды составили и незаконные предметы из дикой природы: редкая древесина, плавники акул, орхидеи и предметы из слоновой кости.

По подозрению в перевозке наркотиков таможенники задержали 10 человек. У них были обнаружены запрещенные вещества общим весом 105 кг на сумму $587 тыс., преимущественно амфетамин и другие синтетические наркотики. 

Также были изъяты более 100 кг незаконного мяса, 1300 яиц, 840 тыс. запрещенных к провозу сигарет и 81 литр нелегального ликера.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские таможенники перехватили 6 млн пачек контрабандных сигарет на сумму более 500 млн рублей.

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