Автобус с 33 обезьянами задержали в Краснодарском крае

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в автобусе, следующем из Сочи в Москву, 33 обезьяны и восемь носух, сообщается на сайте ведомства.

«Животные находились в клетках и переносках по 1–2 особи в каждом отсеке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что незаконно перевозились обезьяны нескольких видов: зеленая мартышка, мартышка-гусар и даже две особи исчезающего вида приматов дрил.

За рулем оказался гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, который пояснил, что животных перемещали из питомника Сочи в частный зоопарк в Москве. Все изъятые обезьяны были переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк.

Ранее в феврале жителю Москвы предъявили обвинение в жестоком обращении с животным после убийства обезьяны, которую он украл у своей подруги.