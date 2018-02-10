Москвича обвинили в убийстве украденной у подруги обезьяны

Жителю Москвы предъявили обвинение в жестоком обращении с животным после убийства обезьяны, которую он украл у своей подруги. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщается на сайте столичного главка полиции.

По словам правоохранителей, 35-летний ранее судимый мужчина был в гостях, когда впервые встретился с обезьяной. Он начал дразнить животное, которое его укусило. Обиженный москвич схватил обезьяну и выбежал из квартиры.

«Впоследствии мужчина нанес обезьяне несколько ударов, причинив тем самым телесные повреждения, повлекшие ее смерть», — сообщили в пресс-службе полиции.

Труп животного позже нашли в его квартире. Он был задержан и заключен под стражу, против него заведены сразу два уголовных дела — за ограбление и жестокое обращение с животными.

Ранее в Индии обезьяна повалила прохожего на землю после того, как он показал животному средний палец. Происшествие попало на видео.