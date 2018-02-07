Москвич убил работника автомойки за отказ мыть его BMW

На автомойке в городском округе Ступино мужчина одним ударом убил сотрудника, отказавшегося мыть его автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении автомойки, расположенной на улице Транспортной, в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации», — говорится в пресс-релизе.

Работник мойки от полученных травм скончался в больнице. По камерам видеонаблюдения оперативникам удалось отследить ранее судимого 24-летнего москвича. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В январе 2018 года при стрельбе на автомойке в США погибли пять человек. Инцидент произошел в городе Мелкрофт в 80 км от Питтсбурга.