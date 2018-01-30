Родственник политика в Пакистане убил девушку за отказ выйти замуж

Племянник лидера пакистанской партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») Имрана Хана Муджахидуллах Африди застрелил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, родственники студентки Аасмы Рани сняли на видео последние минуты ее жизни.

Как сообщила Daily Mail, инцидент произошел в городе Кохате на севере Пакистана. По данным следствия, Муджахидуллах Африди выстрелил в девушку трижды, когда она выходила из рикши.

На видеозаписи, которую сняли родственники студентки, она называет имя своего убийцы. Видео послужило доказательством вины Африди, полиция объявила племянника пакистанского политика в розыск.