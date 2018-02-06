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Молодого человека в Венесуэле убили и съели из-за двух долларов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Roman Camacho
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В Венесуэле 17-летний юноша был убит и съеден после ссоры с соседями из-за долга в 500 тыс. боливаров (чуть более $2). Об этом сообщает портал Excelsior.

Трагедия произошла в городе Валенсия, в штате Карабобо.

Отец и сын, проживавшие по соседству с молодым человеком, поругались с ним и в ходе ссоры нанесли парню удар по голове трубой. После этого они разделали тело соседа и частично его съели. Костные останки закопали неподалеку в яме.

«Мы знаем, что они спорили из-за 500 тыс. боливаров, но не знаем, кто кому был должен», — приводит издание слова родственников погибшего.

В настоящий момент подозреваемые в убийстве и каннибализме задержаны полицией. Они сознались в содеянном и показали место захоронения останков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что семью каннибалов из Краснодарского края, подозреваемых в убийстве более 30 человек за последние 18 лет, поместили в СИЗО.

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