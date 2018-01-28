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Убитую американскую модель нашли в двух чемоданах

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Фото: Instagram.com/jdmintegurl
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Тело убитой американской модели Сары Жгоул обнаружили в двух чемоданах в багажнике автомобиля BMW. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Нашли погибшую еще 25 января в городе Алоха (штат Орегон). Однако полиция обнародовала информацию только через несколько дней.

Тело девушки было сильно изуродовано, преступник ее обезглавил и расчленил.

В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления задержан. Перед арестом он пытался покончить с собой. По словам очевидцев, мужчина в течение часа скрывался от правоохранителей в овраге, а его крики были «полны отчаяния».

Имя задержанного не разглашается.

У погибшей остался маленький сын. Она работала моделью, актрисой и озвучивала фильмы.

«Я всё еще не могу осознать случившееся. Она была такой общительной: только заходила в комнату, и у всех сразу улучшалось настроение», — приводит издание слова подруги детства Жгоул Джессики Винтерс.

16 января портал iz.ru сообщал, что прокуратура Копенгагена предъявила официальное обвинение владельцу частной подводной лодки Nautilus Петеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль. По данным следователей, Мадсен пытал женщину, потом жестоко убил ее и расчленил тело.

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