Изобретателя подлодки Мадсена обвинили в убийстве шведской журналистки

Прокуратура Копенгагена предъявила официальное обвинение владельцу сконструированной им подводной лодки Nautilus Петеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщает датское информагентство Ritzaus.

Ким Валль, которая сотрудничала с The New York Times, The Guardian, Foreign Policy и Werid, пропала 10 августа 2017 года после того, как отправилась на морскую прогулку с датчанином, у которого до этого брала интервью. Они отплыли из Копенгагена на принадлежащей ему подлодке, которая затонула в бухте Кёге. Останки журналистки были обнаружены на дне моря. Было установлено, что тело 30-летней женщины было расчленено и помещено в пластиковые пакеты с тяжелыми металлическими предметами.

По подозрению в совершении убийства был задержан 46-летний датский инженер и предприниматель Петер Мадсон. Он категорически отрицает свою вину, но несколько раз уже успел изменить показания. Следствие на основании проведенных экспертиз пришло к выводу, что преступление было сексуально мотивированным. Предположительно, Мадсен, заявивший следствию о несчастном случае на субмарине, из-за которого погибла журналистка, мог специально затопить судно, чтобы скрыть улики, сообщает BFM.RU со ссылкой на «Интерфакс». Следователи предполагают, что Мадсен либо перерезал горло Валль, либо задушил ее. Сам Мадсен признал лишь то, что расчленил тело.

Суд над Мадсеном начнется в Копенгагене 8 марта и будет идти до 25 апреля. Ему грозит пожизненное тюремное заключение или ограничение свободы на неопределенно долгий срок.