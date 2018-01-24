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Бельгийский священник убил десятки стариков с помощью шприца

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Фото: TASS/AfriantoSilalahi/Barcroft Images
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В Бельгии начался суд над католическим дьяконом, которого обвиняют в убийстве не менее десяти человек, в том числе его собственной матери, сообщает издание Het Nieuwsblad.

Согласно материалам дела, Иво Поппе, работавший в больнице медбратом, вводил в вены своих жертв воздух, что приводило к закупорке кровеносных сосудов и последующей смерти. Сам обвиняемый называет свои действия эвтаназией. По его словам, он делал это из сострадания к пожилым и неизлечимо больным людям. При этом следователи считают, что жертвы медработника умирать вовсе не хотели. 

Среди убитых оказались и родственники Поппе: два деда, тесть и мать. Женщина в последнее время страдала от депрессии, но, по мнению ее врачей, не пошла бы на эвтаназию добровольно.

Арестовать «дьякона смерти» удалось в 2014 году, когда он рассказал об «эвтаназии» своему психиатру. Точное число людей, убитых медбратом, неизвестно, но подозрения вызывают не менее 50 смертей.

Ранее в январе немецкого санитара обвинили в убийстве 97 пациентов. По данным следствия, мужчина умышленно давал больным смертельные дозы медикаментов, чтобы «продемонстрировать коллегам и руководителям свои навыки» и попытаться реанимировать их.

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