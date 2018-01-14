Прямой эфир

Американец убил мать из-за сломанных наушников

0
Фото: ТАСС/Jane Tyska
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Калифорния полицейские арестовали 28-летнего мужчину, убившего мать из-за наушников, которые он сам и сломал.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, 68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты сына, который играл в компьютерную игру. Она пошла к нему и хотела проверить, всё ли в порядке. В итоге между ними случилась словесная перепалка, во время которой разгневанный мужчина сломал свои наушники.

При этом в случившемся он обвинил свою мать и выстрелил ей в голову. От полученных ранений женщина скончалась. 

Ранее, в январе, в американском штате Флорида местный житель пожаловался на себя в полицию, поскольку управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинец умер во дворе больницы после отказа врачей оказать ему помощь
Американские подростки жуют гель-таблетки для стирки из–за флешмоба

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017