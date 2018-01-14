Американец убил мать из-за сломанных наушников

В американском штате Калифорния полицейские арестовали 28-летнего мужчину, убившего мать из-за наушников, которые он сам и сломал.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, 68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты сына, который играл в компьютерную игру. Она пошла к нему и хотела проверить, всё ли в порядке. В итоге между ними случилась словесная перепалка, во время которой разгневанный мужчина сломал свои наушники.

При этом в случившемся он обвинил свою мать и выстрелил ей в голову. От полученных ранений женщина скончалась.

Ранее, в январе, в американском штате Флорида местный житель пожаловался на себя в полицию, поскольку управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.