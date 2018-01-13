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Американские подростки жуют гель-таблетки для стирки из–за флешмоба

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Фото: Global Look Prees/Jochen Tack
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В интернете набирает популярность смертельно опасный флешмоб — подростки жуют гель-таблетки для стирки, после чего выкладывают видео данного процесса в соцсетях, передает телеканал Fox News.  

Американские медики предупреждают, что эти капсулы токсичны и непригодны для употребления в пищу. В составе некоторых таблеток для стирки содержится этанол, полимеры и перекись водорода. Их прием может вызвать диарею и рвоту, а в некоторых случаях даже привести к гибели.

Многие подростки знают об опасности, но это их не останавливает. Журналистам удалось поговорить с одним из участников опасного флешмоба. Юноша признался, что знал о потенциальной опасности капсул, но всё равно это сделал.

«Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь», — сказал молодой человек. 

Ранее в январе в крупнейших городах мира прошел международный флешмоб «В метро без штанов», участники которого ездили в поездах без юбок и брюк, оставив только остальную одежду.

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