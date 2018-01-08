Флешмоб «В метро без штанов» прошел в разных странах мира
В крупнейших городах мира прошел международный флешмоб «В метро без штанов», участники которого ездили в поездах без штанов и юбок, оставив только остальную одежду.
Флешмоб организован нью-йоркской арт-группой Improv Everywhere. Акция при этом не имела какой-либо конкретной цели, сообщает Daily Mail.
Акция прошла во многих крупнейших городах мира: Париже, Мюнхене, Торонто, Нью-Йорке, Праге и других. Согласно рекомендациям, которые дали организаторы, участники флешмоба не должны были вести себя каким-либо особенным образом — наоборот, их поведение не должно было отличаться от обычного поведения людей в транспорте. Участников просили читать книги и газеты, вязать или пользоваться гаджетами.
В то же время на многочисленных видео и фото флешмоба из разных городов мира видно, что участники отнеслись к акции скорее как к празднику — многие из них танцевали, пели и фотографировались.