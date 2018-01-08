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Флешмоб «В метро без штанов» прошел в разных странах мира

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Фото: REUTERS/Elizabeth Shafiroff
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В крупнейших городах мира прошел международный флешмоб «В метро без штанов», участники которого ездили в поездах без штанов и юбок, оставив только остальную одежду.

Флешмоб организован нью-йоркской арт-группой Improv Everywhere. Акция при этом не имела какой-либо конкретной цели, сообщает Daily Mail.

Акция прошла во многих крупнейших городах мира: Париже, Мюнхене, Торонто, Нью-Йорке, Праге и других. Согласно рекомендациям, которые дали организаторы, участники флешмоба не должны были вести себя каким-либо особенным образом — наоборот, их поведение не должно было отличаться от обычного поведения людей в транспорте. Участников просили читать книги и газеты, вязать или пользоваться гаджетами.

В то же время на многочисленных видео и фото флешмоба из разных городов мира видно, что участники отнеслись к акции скорее как к празднику — многие из них танцевали, пели и фотографировались.

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