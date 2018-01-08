Флешмоб «В метро без штанов» прошел в разных странах мира

В крупнейших городах мира прошел международный флешмоб «В метро без штанов», участники которого ездили в поездах без штанов и юбок, оставив только остальную одежду.

Флешмоб организован нью-йоркской арт-группой Improv Everywhere. Акция при этом не имела какой-либо конкретной цели, сообщает Daily Mail.

Thousands of exhibitionists strip down to their underwear for No Pants Subway Rides Day #NoPantsSubwayRide by Improv Everywhere @ImprovEvery and The Stiff Upper Lip Society https://t.co/2GF1cD1lrO via @MailOnline — Bill (@PriorConstruct) January 7, 2018

Акция прошла во многих крупнейших городах мира: Париже, Мюнхене, Торонто, Нью-Йорке, Праге и других. Согласно рекомендациям, которые дали организаторы, участники флешмоба не должны были вести себя каким-либо особенным образом — наоборот, их поведение не должно было отличаться от обычного поведения людей в транспорте. Участников просили читать книги и газеты, вязать или пользоваться гаджетами.

🇬🇧 Londoners take part in 'No Trousers on the Tube Day' -- the Brits' take on the annual #NoPantsSubwayRide which sees passengers worldwide try to keep a straight face as they travel half naked pic.twitter.com/9bwcEqWNMI — AFP news agency (@AFP) January 7, 2018

В то же время на многочисленных видео и фото флешмоба из разных городов мира видно, что участники отнеслись к акции скорее как к празднику — многие из них танцевали, пели и фотографировались.