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Красноярск встретил Новый год флешмобом Дедов Морозов

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Фото: ТАСС/ Ковалев Петр
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Флешмоб Дедов Морозов состоялся в «Татыщев-парке» — одном из самых популярных мест активного отдыха в Красноярске.

«У нас праздник начался за час до полуночи. Концерты, выступают вокальные и танцевальные коллективы города: «Кураж», «Раздолье» и другие. Довольно много пришло в костюмах Деда Мороза — мы заранее объявили, что будет флешмоб», — приводит ТАСС слова представителя парка Екатерины Суворовой.

На набережной Енисея проходит фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». В новогоднюю ночь ледовые фигуры стали объектами фотосессий.

Тем временем праздничные мероприятия стартовали в Москве. Они пройдут в 22 столичных парках, в каждом из них состоится выступление звезд эстрады. 

Праздничный салют в столице запустят в новогоднюю ночь с 38 точек, указывает «Газета.ру».

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