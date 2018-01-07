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Американец пожаловался на себя в полицию за вождение в нетрезвом виде

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Фото: Global Look Press/Bill Bachmann
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Курьезный случай произошел в новогодние праздники в американском штате Флорида. Местный житель пожаловался на себя в полицию, поскольку управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам шерифа округа Полк, мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что ведет автомобиль нетрезвым. Диспетчер попросила его прижаться к обочине и заглушить двигатель, однако водитель стал сомневаться, стоит ли ему выполнять ее просьбу. «Ну я не знаю», — говорил звонивший.

Все же он остановился и дождался прибытия полицейских. В ходе беседы со стражами правопорядка он путался в показаниях. Изначально мужчина утверждал, что выпил всего две кружки пива. Впоследствии две кружки пива превратились в четыре.

В итоге водитель признался, что находится не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения — он употреблял метамфетамин, передает «РИА Новости».

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