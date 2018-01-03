Пьяный киевский судья пытался скрыться с места ДТП на «скорой»

В Киеве произошло ДТП с участием судья Киево-Святошинского райсуда города. Находясь за рулем в состоянии сильного опьянения, юрист выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Водитель иномарки получил ранения и госпитализирован на «скорой помощи». Не пострадавший при столкновении судья также хотел воспользоваться машиной медиков, чтобы покинуть место происшествия. Для этого он сообщил о «резком ухудшении самочувствия».

«Местные жители заблокировали выезд скорой, чтобы судья не имел возможности скрыться с места аварии», — говорится в сообщении об инциденте в тематической группе Facebook.