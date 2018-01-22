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Немецкого санитара обвинили в убийстве 97 пациентов

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken/dpa
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В Германии бывшему санитару больницы Нильсу Х., который уже отбывает пожизненное наказание, предъявили обвинения в 97 убийствах пациентов, сообщает 22 января прокуратура города Ольденбурга.

По данным следствия, мужчина умышленно давал больным смертельные дозы медикаментов. После этого он предпринимал попытки реанимировать пациентов, чтобы «продемонстрировать коллегам и руководителям свои навыки», уточняет ТАСС.

В результате этих действий 62 человека погибли в клинике Дельменхорста, еще 35 — в лечебном учреждении Ольденбурга.

В 2008 году Нильс Х. уже был приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет за покушение на убийство. Позже в личных беседах с психологом он сознался в том, что в результате его действий погибли несколько пациентов. Летом 2016 года стало известно, что бывшего санитара обвиняют в причастности к смерти по меньшей мере 33 человек, а в августе 2017 года это число было скорректировано до 84 человек.

В декабре 2017 года убившего соседей фаната Гитлера объявили в розыск в Европе.

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