При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек

В американском штате Пенсильвания произошла стрельба на автомобильной мойке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился в 3:00 по местному времени (11:00 мск) в городе Мелкрофт в 80 км от Питтсбурга. По данным правоохранителей, в результате происшествия погибли пять человек, один получил ранения.

