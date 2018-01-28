При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
В американском штате Пенсильвания произошла стрельба на автомобильной мойке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
Инцидент случился в 3:00 по местному времени (11:00 мск) в городе Мелкрофт в 80 км от Питтсбурга. По данным правоохранителей, в результате происшествия погибли пять человек, один получил ранения.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 января 2018 г.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о личности стрелявшего не приводится. В полиции утверждают, что угрозы жизни местных жителей нет.
23 января портал iz.ru сообщал о стрельбе в школе города Бентон в штате Кентукки. Жертвами инцидента стали двое учащихся, еще 19 человек пострадали.