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Жертвами атаки террористов в Мали стали четверо военнослужащих

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Фото: Global Look Prees/Xinhua
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На северо-востоке Мали жертвами атаки боевиков стали четверо военнослужащих правительственной армии.

Информацию об этом распространили источники в силовых структурах в воскресенье, 28 января.

«Террористам не удалось захватить армейский лагерь. Мы контролируем ситуацию», — цитирует ТАСС сообщение малийских военных.

При этом террорист-смертник не успел привести в действие взрывное устройство.

В Мали боевики-исламисты несколько лет ведут борьбу с правительством.

30 декабря портал iz.ru рассказал о том, что экс-министр обороны Сумейлу Бубейе Маигу назначен новым премьером Мали. Отмечается, что за четыре года это уже пятый глава правительства в этой африканской стране.

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