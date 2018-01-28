Число жертв стрельбы в клубе в Бразилии возросло до 18 человек

Количество погибших в результате стрельбы в клубе в бразильской Форталезе увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали десять человек, еще шесть пострадали. Напомним, инцидент произошел 27 января. Неизвестные подъехали к заведению на трех автомобилях и открыли беспорядочный огонь, точное количество нападавших неизвестно.

«Некоторые говорят, что внезапно появились десятки человек. Другие уверяют, что в общей сложности было 15 вооруженных преступников», — сказано в заявлении правоохранителей.

Представитель полиции Андре Коста отметил, что атака была «очень хорошо спланирована», а также предположил, что неизвестные являются членами группировки «Guardianes del Estado» [Стражи государства].