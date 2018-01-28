Восемь человек стали жертвами вооруженного нападения в Мексике

Восемь человек стали жертвами вооруженного нападения в пригороде мексиканского Монтеррея, расположенном в северном штате Нуэво-Леон. Об этом пишет газета Vanguardia со ссылкой на источники в генпрокуратуре штата.

Инцидент произошел 27 января около 21:00 по местному времени (6:00 мск). По данным издания, четверо неизвестных, скрывающих лица капюшонами, ворвались в дом и убили восемь человек, которые смотрели трансляцию футбольного матча.

Сейчас место происшествия оцеплено, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил конгресс выделить $18 млрд для первой стадии строительства стены вдоль границы с Мексикой.