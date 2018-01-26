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Трамп готов признать 1,8 млн нелегалов ради возведения стены с Мексикой

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп в обмен на выделение средств для строительства стены с Мексикой предложил конгрессу законопроект, согласно которому 1,8 млн незарегистрированных иммигрантов, прибывших в США детьми, смогут получить американское гражданство.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным Reuters, представленный Белым домом план предполагает сворачивание программы выдачи виз по лотерее, ограничение выдачи грин-карт и гражданства супругам и маленьким детям.

Кроме того, предложение Белого дома потребует от конгресса дать согласие ускорить депортацию новых нелегальных иммигрантов из стран, которые не граничат с США.

Ранее Трамп отменил так называемую программу DACA, которая откладывала возможность депортации для более чем 750 тыс. незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте.

В начале января Трамп выразил уверенность, что Мексика частично оплатит возведение стены на границе с США.

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