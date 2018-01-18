Мексика в очередной раз заявила об отказе платить за стену на границе

Власти Мексики в очередной раз заявили, что не намерены платить за строительство стены на границе США. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИДа.

«Наша страна не будет никоим образом и ни при каких обстоятельствах платить за стену или физический барьер, который может быть построен на территории США вдоль границы», — приводит ТАСС слова из заявления.

Как отмечает агентство, в документе подчеркивается, что Мексика также не собирается обсуждать Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) или какие-либо другие аспекты двусторонних отношений с США «через социальные сети или СМИ».

Как писал портал iz.ru, глава аппарата Белого дома Джон Келли ранее рассказал, что возведение стены на границе с Мексикой будет стоить Вашингтону порядка $20 млрд.

Строительство этой стены было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. В ходе избирательной кампании 2016 года будущий глава государства неоднократно заявлял, что заставит Мексику заплатить за строительство.

По словам Келли, Трамп по-прежнему надеется получить от Мехико средства, чтобы частично покрыть строительство стены, несмотря на неоднократно сделанные мексиканским правительством заявления об отказе предоставлять средства.