Жертвами вооруженного нападения в баре в Мексике стали три человека

Неизвестные совершили нападение на посетителей бара Oasis на мексиканском курорте Канкун. Об этом сообщает портал Excelsior.

Инцидент произошел 27 января около 20:30 по местному времени (4:30 мск). По предварительным данным, трое мужчин ворвались в заведение и открыли стрельбу. В частности, пострадал сотрудник службы безопасности бара. В результате атаки погибли три человека, еще четверо были госпитализированы с ранениями.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Это второй случай вооруженного нападения за два дня. 27 января четверо неизвестных ворвались в жилой дом в пригороде Монтеррея и убили восемь человек, которые в тот момент смотрели трансляцию футбольного матча.