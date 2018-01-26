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Один человек погиб при стрельбе в Амстердаме

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Фото: Global Look Prees/Rick Nederstigt
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По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения 26 января в результате стрельбы в центре Амстердама.

Об этом сообщается Twitter BNL News.

В полиции Амстердама версию теракта назвали маловероятной. Правоохранители считают, что возможной причиной инцидента стал криминальный конфликт.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Parool, свидетели происшествия слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки очевидцам напоминали стрельбу из автоматического оружия.

Портал iz.ru писал что 22 января стрельба произошла в школе округа Эллис в американском штате Техас. В результате была ранена 15-летняя ученица. Власти задержали предполагаемого стрелка.

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