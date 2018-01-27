Около 10 человек погибли и 6 пострадали в ходе стрельбы в клубе в Бразилии

Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали в ходе стрельбы в клубе в бразильской Форталезе.

Информацию об этом распространили органы охраны правопорядка страны в субботу, 27 января.

Группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе, сообщает ТАСС.

Предполагается, что стрельба стала результатом передела сфер влияния торговцев наркотиками.

22 января в Италии вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире и начал стрелять по собравшейся внизу толпе с балкона. При этом он кричал, что убил свою жену. Из квартиры удалось бежать 14-летней дочери злоумышленника. Всего были ранены пять человек, и погибла супруга стрелка.

Мужчина попытался застрелиться при штурме квартиры и умер в больнице днем позже.