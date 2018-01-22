В Италии мужчина открыл стрельбу из ружья по людям с балкона своего дома

Не менее пяти человек пострадали в итальянской коммуне Беллона после того, как 48-летний мужчина с балкона своей квартиры открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает La repubblika.

Среди пострадавших один карабинер. Угрозы жизни раненых нет.

На место происшествия прибыли около 20 карабинеров и полицейских. Также в переговорах со стрелком принимают участие несколько психологов.

«Никто из них не получил тяжелых ранений. Сейчас с мужчиной идут переговоры, чтобы избежать дальнейшей стрельбы», — заявил представитель полиции.

Инцидент произошел вечером 22 января. Вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире и кричал, что убил свою жену. После этого он начал стрелять по собравшейся внизу толпе.

Из квартиры удалось бежать 14-летней дочери злоумышленника. Она рассказала, что тело матери осталось в доме.

Мотивы действий мужчины неизвестны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что неизвестный расстрелял мужчину на юго-западе Москвы. Пострадавший скончался. Полиция ведет поиск нападавшего, который сумел скрыться с места происшествия.