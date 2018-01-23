Число жертв стрельбы в школе штата Кентукки увеличилось до двух

Двое учащихся убиты, 19 человек пострадали в результате стрельбы в школе города Бентон в штате Кентукки. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор штата Мэтт Бевин, сообщает ТАСС.

По словам Бевина, стрельбу из пистолета открыл 15-летний юноша, один из учеников этой школы.

В результате стрельбы погибли мальчик и девочка — сверстники нападавшего. Помимо них 19 человек пострадали, из них 14 получили огнестрельные ранения.

Нападавший был задержан полицией на месте происшествия.

Ранее власти сообщали об одной жертве и нескольких пострадавших в результате инцидента.