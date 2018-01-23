При стрельбе в американской школе погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей во вторник, 23 января, в одной из школ в американском штате Кентукки (округ Маршалл). Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Мэтт Бевин (Matt Bevin).

«Трагическая стрельба в старшей школе округа Маршалл... Стрелок задержан, подтверждена информация о смерти одного человека, еще несколько пострадали... Детали пока неизвестны», — написал губернатор.

В то же время, как сообщает CBS News со ссылкой на местные власти, в результате инцидента ранения получили пять человек. По словам детектива полиции Кентукки Джоди Кеша (Jody Cash), на данный момент ситуация нормализовалась.

Портал Heavy отмечает, что информация о личности стрелка и его мотивах не разглашается.

На прошлой неделе в нескольких российских школах были совершены нападения на учеников. Так, утром 19 января в школе № 5 поселка Сосновый Бор в Бурятии вооруженный топором ученик 9-го класса напал на семиклассников и учительницу, а затем поджег школу и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая педагога и самого нападавшего. Юноше предъявлено предварительное обвинение в покушении на убийство, он арестован.

15 января двое подростков устроили драку с поножовщиной в школе в Перми. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе педагог и ученики младших классов.