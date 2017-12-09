Стрельбу в американской школе устроил бывший ученик 

Полиция раскрыла личность стрелка, убившего 7 декабря двух человек в школе в американском городе Ацтек (штат Нью-Мексико) и после этого покончившего с собой.

Как сообщает Fox News, стрельбу открыл бывший ученик школы, 21-летний Уильям Этчисон. По данным полиции, он проник в здание рано утром, выдав себя за учащегося.

При себе у злоумышленника был рюкзак, в котором находились пистолет и патроны к нему. Попав в здание школы, Этчисон спрятался в одной из туалетных комнат. После этого он вышел в коридор здания и убил двоих учащихся, а затем застрелился до приезда полиции.



