Прямой эфир

Контрабандист бросил $600 тыс. на границе Киргизии и Таджикистана

0
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пограничники Киргизии пресекли попытку незаконного пересечения государственный границы. Нарушителя задержать не удалось, однако он бросил на месте преступления сумку, в которой находилось около $600 тыс.

Инцидент произошел утром в пятницу, 16 февраля. Пограничники заметили человека, который пытался незаконно пересечь границу. Военнослужащие попытались задержать нарушителя, однако он скрылся, бросив сумку.

Как оказалось, в ней находились обернутые скотчем наличные доллары в пачках по $5 тыс., $15 тыс. и $30 тыс. Общая сумма составила $573 тыс., передает «Интерфакс».

В настоящий момент правоохранители ведут поиски нарушителя границы, который пытался ввезти в страну валютные средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупную партию контрабанды бивней мамонта задержали в Приморье
Пограничники пресекли контрабанду 100 блоков сигарет в РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017