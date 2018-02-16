Контрабандист бросил $600 тыс. на границе Киргизии и Таджикистана

Пограничники Киргизии пресекли попытку незаконного пересечения государственный границы. Нарушителя задержать не удалось, однако он бросил на месте преступления сумку, в которой находилось около $600 тыс.

Инцидент произошел утром в пятницу, 16 февраля. Пограничники заметили человека, который пытался незаконно пересечь границу. Военнослужащие попытались задержать нарушителя, однако он скрылся, бросив сумку.

Как оказалось, в ней находились обернутые скотчем наличные доллары в пачках по $5 тыс., $15 тыс. и $30 тыс. Общая сумма составила $573 тыс., передает «Интерфакс».

В настоящий момент правоохранители ведут поиски нарушителя границы, который пытался ввезти в страну валютные средства.