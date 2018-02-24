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Захарова объяснила появление кокаина в здании посольства в Аргентине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что обнаруженный в одном из зданий российского посольства в Аргентине кокаин относился к дипломатической почте.

«Занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты», – цитируют Захарову на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Отмечается, что у технического сотрудника нет ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты. Таким образом, для транспортировки наркотических веществ не могли быть использованы каналы дипломатической связи. 

22 февраля стало известно, что спецслужбам удалось предотвратить отправку в Москву 389 кг кокаина.

Спецоперация началась в декабре 2016 года, когда посольство России уведомило министерство безопасности Аргентины об обнаружении в одном из помещений нескольких чемоданов с кокаином. После этого спецслужбы двух стран заменили кокаин на муку, а в чемоданы были помещены gps-трeкеры. Кроме того, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке налаживания наркотрафика.

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