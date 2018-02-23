Российские дипломаты помогли полиции разоблачить наркокартель

Российские дипломаты помогли полиции Аргентины разоблачить наркокартель. Задержана партия в 400 кг кокаина — это 12 плотно набитых чемоданов. Дилеры пытались наладить контрабанду через посольство РФ в Буэнос-Айресе. Масштабная операция началась еще в декабре 2016 года. Наш посол нашел наркотики в здании дипмиссии и тут же сообщил в полицию. Расследование проходило одновременно в Аргентине и России. Сложность состояла в том, что один из членов преступной группы был полицейским. Еще один бандит имел доступ в посольство, чем и воспользовался. Чтобы выявить всю схему, полицейские установили жучок в очередную партию. По итогам операции, часть группы задержали, остальные — в розыске.