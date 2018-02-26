ФСБ объявила в розыск организатора поставок кокаина из Аргентины

Предполагаемый глава группы контрабандистов, поставлявших кокаин из Аргентины в Россию и страны Европы, объявлен в розыск по каналам Интерпола. По предварительным данным, организатор преступного бизнеса скрывается в ФРГ.

«Установлены участники данной группы, задокументирована их преступная деятельность», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уже задержаны пятеро подозреваемых — три гражданина России и двое жителей Аргентины.

Из оборота изъято более 362 кг кокаина, уточняет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о совместной российско-аргентинской спецоперации по предотвращению контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ. Операция началась в декабре 2016 года после обнаружения в российском посольстве нескольких чемоданов с кокаином. Наркотики были заменены на муку, а в чемоданы помещены GPS-трекеры.

Как писал iz.ru, ситуацию с обнаружением кокаина в здании российской дипмиссии в Аргентине прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова.