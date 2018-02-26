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Управделами президента РФ опровергло причастность отряда «Россия» к контрабанде кокаина

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Лайнер специального летного отряда «Россия» не причастен к контрабанде наркотиков из Аргентины, заявила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

«Информация не соответствует действительности», — приводит ТАСС слова Крыловой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет, который фигурирует в деле о контрабанде наркотиков, якобы относится к летному отряду «Россия», который обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства.

Как писал портал iz.ru, совместная операция спецслужб России и Аргентины началась в декабре 2016 года после обнаружения в одном из зданий российского посольства крупной партии кокаина.

Сотрудники спецслужб изъяли более 362 кг наркотика и заменили его на муку. Также в чемоданы были помещены GPS-трекеры, что и помогло выследить преступников.

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