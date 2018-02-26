Прямой эфир

Три человека арестованы по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По делу о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию арестованы три человека. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

Репутационный сыск
Как дело коррумпированных чекистов связали с бывшим начальником МУРа

Речь идет о Владимире Калмыкове, Иштимире Худжамове и Али Абянове. Они были арестованы еще 13 декабря, однако об этом стало известно только сейчас. Арест подозреваемым был продлен до апреля.

Фигурантам дела предъявили обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, совместная спецоперация спецслужб России и Аргентины началась в декабре 2016 года после обнаружения в российском посольстве нескольких чемоданов с кокаином.

Наркотики были заменены на муку, а в чемоданы прмещены GPS-трекеры. Кроме того, спецслужбы начали прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова объяснила появление кокаина в здании посольства в Аргентине
СМИ узнали о роли Патрушева в пресечении поставки в Европу 400 кг кокаина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017