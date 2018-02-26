Три человека арестованы по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины

По делу о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию арестованы три человека. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

Речь идет о Владимире Калмыкове, Иштимире Худжамове и Али Абянове. Они были арестованы еще 13 декабря, однако об этом стало известно только сейчас. Арест подозреваемым был продлен до апреля.

Фигурантам дела предъявили обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, совместная спецоперация спецслужб России и Аргентины началась в декабре 2016 года после обнаружения в российском посольстве нескольких чемоданов с кокаином.

Наркотики были заменены на муку, а в чемоданы прмещены GPS-трекеры. Кроме того, спецслужбы начали прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику.