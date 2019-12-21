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В Колумбии открыли мемориал жертвам Пабло Эскобара

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Фото: eltiempo.com
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В колумбийском городе Медельин открыт мемориальный парк в память о жертвах лидера одноименного наркокартеля Пабло Эскобара, сообщает El Tiempo.

Открытие мемориала на месте снесенного дома Эскобара «Монако» состоялось 20 декабря. Он представляет собой 70-метровую интерактивную стену высотой 4 метра, которая расположена в центре зеленой зоны площадью 5160 кв.м. В стене проделаны 46 612 светящихся отверстий, каждое — в честь такого же числа жертв картеля Эскобара.

Церемонию открытия завершил президент страны Иван Дуке, который почтил память жертв наркобарона. После этого мемориал открыли для посещения.

«Пал символ неравенства, и появился мемориальный парк, который мы сегодня посвящаем жертвам, нашим истинным героям, а не палачам», — отметил руководивший процессом сноса дома Эскобара и строительства парка секретарь мэрии Мануэль Вийя.

Расположенный в фешенебельном районе Медельина дом «Монако», где Эскобар жил со своей семьей до 1988 года, снесли в феврале 2019 года. До сноса в здании находился музей, где хранились личные вещи главы картеля. В сентябре 2018 года музей закрыли как «посвященный пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу».

Пабло Эскобар в 1977 году основал Медельинский картель, которы возглавлял до своей смерти при задержании в 1993 году. Уже через два года после создания картель контролировал 80% кокаиновой индустрии США, а Эскобар стал одним из самых богатых людей на Земле.

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