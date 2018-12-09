Прямой эфир

Соратник Пабло Эскобара притворился больным и сбежал из тюрьмы

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из самых влиятельных контрабандистов 67-летний Хорхе Суарес, который являлся соратником наркобарона Пабло Эскобара, притворился больным и сбежал из частной клиники в Ла-Пас (Боливия) 8 декабря.

Мир без добрых людей
Как и почему наркодельцы становятся киногероями

Директор спецподразделения по борьбе с преступностью Фернандо Рохас заявил, что для поимки преступника полиция задействовала весь разведывательный аппарат, пишет El Emparcial.com.

В 1990-х годах суд США приговорил Хорхе Суареса к 36 годам заключения. Он был освобожден почти через 28 лет на условно-досрочной основе в апреле 2018 года, после чего его отправили в Боливию. Местные власти приговорили его еще к 15 годам тюрьмы.

Пабло Эскобар был главой Медельинского картеля в 80-е годы XX века. Он был самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался одним из самых богатых людей планеты. Особенно за ним охотились американские власти, так как Эскобар тоннами поставлял в Соединенные Штаты наркотики.

В результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции Эскобар был убит 2 декабря 1993 года. В связи с его смертью Медельинский картель прекратил свое существование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчину приговорили к заключению за побег от прокурора и хищение материалов дела
Беглых заключенных колонии Ангарска поймали и поместили под стражу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017