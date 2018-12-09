Соратник Пабло Эскобара притворился больным и сбежал из тюрьмы

Один из самых влиятельных контрабандистов 67-летний Хорхе Суарес, который являлся соратником наркобарона Пабло Эскобара, притворился больным и сбежал из частной клиники в Ла-Пас (Боливия) 8 декабря.

Директор спецподразделения по борьбе с преступностью Фернандо Рохас заявил, что для поимки преступника полиция задействовала весь разведывательный аппарат, пишет El Emparcial.com.

В 1990-х годах суд США приговорил Хорхе Суареса к 36 годам заключения. Он был освобожден почти через 28 лет на условно-досрочной основе в апреле 2018 года, после чего его отправили в Боливию. Местные власти приговорили его еще к 15 годам тюрьмы.

Пабло Эскобар был главой Медельинского картеля в 80-е годы XX века. Он был самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался одним из самых богатых людей планеты. Особенно за ним охотились американские власти, так как Эскобар тоннами поставлял в Соединенные Штаты наркотики.

В результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции Эскобар был убит 2 декабря 1993 года. В связи с его смертью Медельинский картель прекратил свое существование.