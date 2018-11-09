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Мужчину приговорили к заключению за побег от прокурора и хищение материалов дела

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Районный суд приговорил к заключению и исправительным работам 32-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который летом текущего года во время допроса сбежал в окно, забрав в собой материалы уголовного дела.

«Суд с учетом позиции прокурора и неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил виновному 300 часов обязательных работ с ограничением свободы на срок 5 месяцев 22 дня», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

В июле текущего года мужчину, подозреваемого в краже, допрашивали в ОМВД России по Пуровскому району. В тот момент, когда следователь вышел из кабинета, задержанный выскочил в окно, забрав материалы дела, которые он частично выбросил по дороге.

Против беглеца возбудили дело по статье о воспрепятствовании производству предварительного расследования. Позднее он признал свою вину и заявил, что сделал это в знак несогласия с выводами сотрудников полиции. Как только расследование будет завершено, уголовное дело о краже также направят в суд.

23 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Иркутска задержали двух осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Ангарске.

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