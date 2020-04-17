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МИД назвал вымыслом данные США о причастности Венесуэлы к наркотрафику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Обвинения США в том, что венесуэльские власти причастны к международному наркотрафику, являются необоснованными и вымышленными. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства 17 апреля.

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«Считаем, что они никоим образом не соответствуют реальному положению вещей и плохо стыкуются с выводами и оценками профильных структур ООН», — говорится в заявлении.

В МИДе напомнили о Всемирном докладе о наркотиках, подготовленном ООН в 2019 году. В нем высоко оцениваются действия властей Венесуэлы по пресечению наркотрафика кокаина из Колумбии в США. Кроме того, там отмечается низкий уровень употребления наркотиков в стране, а также тот факт, что Венесуэла занимает четвертое место по объемам изъятого кокаина в мире.

Помимо этого, согласно докладу ООН, сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы ведут активную борьбу с нарколабораториями в пограничных с Колумбией районах. В целом через территорию республики проходит лишь 7% наркотрафика из Латинской Америки в США.

«Этим выкладкам вторят и данные доклада Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год, в котором отмечаются принятие новой антинаркотической стратегии Боливарианской Республики и крупные изъятия кокаина в этой стране», — отметили в МИДе.

1 апреля президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.

На данной территории Вашингтон разместит дополнительные корабли, самолеты и вертолеты, появятся новые силы ВМС и ВВС в Атлантике и Тихом океане.

26 марта Госдеп объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Их обвиняют в международном обороте наркотиков.

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