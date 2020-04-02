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Венесуэла заявила о готовности сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Marty Bicek
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Правительство Венесуэлы приветствует заявления США о новых мерах по защите границ от наркотрафика и готово оказать любое сотрудничество для сдерживания преступных групп. Об этом говорится в коммунике, опубликованном на странице в Twitter главы МИДа республики Хорхе Ареасы.

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Как отмечается в документе, «впервые за многие десятилетия власти Соединенных Штатов готовы принять меры для защиты своих границ, которые исторически проницаемы, забыты и уязвимы перед тысячами тонн наркотиков». Наркобизнес, с которым собрались усиленно бороться США, развился на территории союзника Вашингтона — Колумбии, отметил дипломат.

«Надежные органы по борьбе с наркопреступностью, на которые опирается Венесуэла, готовы оказать любое необходимое сотрудничество и координацию для сдерживания групп наркоторговцев и организованной преступности в регионе», — отметил Ареаса.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.

На данной территории Вашингтон разместит дополнительные корабли, самолеты и вертолеты, появятся новые силы ВМС и ВВС в Атлантике и в Тихом океане.

26 марта Госдеп объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Их обвиняют в международном обороте наркотиков.

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